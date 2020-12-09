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Başkent’te yangın faciası

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evde katalitik sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 09.12.2020, 12:46
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Başkent’te yangın faciası

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evde katalitik sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi Yasin Sokak’ta bir evde katalitik sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan babaanne ile 1 ve 5 yaşlarındaki iki torunu ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülürken, 1 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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