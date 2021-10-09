banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor

Başkent’te yanan otomobil itfaiyeyi alarma geçirdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir binanın garajında yanan otomobil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Asayiş 09.10.2021, 10:28
Başkent’te yanan otomobil itfaiyeyi alarma geçirdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir binanın garajında yanan otomobil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İnci Sokak üzerinde bir binanın garajında bulunan park halindeki otomobilde yangın çıktı. Binan sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1