Başkent’te yakalanan 2 FETÖ üyesi tutuklandı

Başkent’te hakkında 4 yıldır aranma kararı bulunan FETÖ ihraçlarından firari Akif Özdemir ile hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç firari Fikret Tokgöz yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ mensuplarından Akif Özdemir ile Fikret Tokgöz’ün yerini tespit etti. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla şahısları yakalayarak gözaltına aldı. FETÖ soruşturmaları çerçevesinde daha önce görevlerinden ihraç edilen şahıslardan Fikret Tokgöz’ün hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Akif Özdemir’in ise hakkında 4 yıldır aranma kararı olduğu kaydedildi.

Sık sık adres değiştirmiş

Akif Özdemir’in örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Özdemir’in örgütün haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı, 5 senedir kayıtsız adreslerde saklandığı ve kılık değiştirerek sahte kimlikle dolaştığı da aktarıldı. “Furkan” kod adlı Fikret Tokgöz’ün ise örgütün öğrenci yapılanmasında ‘ev ağabeyliği’ yaptığı tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.