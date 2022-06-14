banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Üzüm üreticisini rahatlatan destek
Üzüm üreticisini rahatlatan destek
Sel, 80 milyar dolar götürdü
Sel, 80 milyar dolar götürdü
Kripto paralarda çöküş devam ediyor
Kripto paralarda çöküş devam ediyor
Kılıçdaroğlu gözyaşlarını tutamadı!
Kılıçdaroğlu gözyaşlarını tutamadı!

Başkent’te yağış yine kendini gösterdi

Ankara’da sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi.

Asayiş 14.06.2022, 15:43
Başkent’te yağış yine kendini gösterdi

Ankara’da sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi.

Ankara’da bir haftadır etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde tekrar kendini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yollar su altında kaldı. Özellikle Ankara, Bağlıca ve İnönü Bulvarı’nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yorumlar (0)
25°
açık