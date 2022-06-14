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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Başkent’te yağış yine kendini gösterdi
Ankara’da sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi.
Asayiş 14.06.2022, 15:43
Ankara’da sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi.
Ankara’da bir haftadır etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde tekrar kendini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yollar su altında kaldı. Özellikle Ankara, Bağlıca ve İnönü Bulvarı’nda sürücüler zor anlar yaşadı.