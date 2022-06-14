Başkent’te yağış yine kendini gösterdi

Ankara’da sağanak yağış öğleden sonra kendini gösterdi.

Ankara’da bir haftadır etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde tekrar kendini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yollar su altında kaldı. Özellikle Ankara, Bağlıca ve İnönü Bulvarı’nda sürücüler zor anlar yaşadı.