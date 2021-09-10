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Başkentte yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 31 bin 770 adet tıbbi ilaç bulundu

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmeleri’nde (AŞTİ) yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Asayiş 10.09.2021, 16:36
Başkentte yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 31 bin 770 adet tıbbi ilaç bulundu

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmeleri’nde (AŞTİ) yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara’dan Irak’a izinsiz ve kaçak yollarla tıbbi ilaç götüreceği tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. AŞTİ’de yapılan arama ve kontrollerde yanında bulunan valiz içerisinde 31 bin 770 adet tıbbi ilaç ve 105 adet tıbbi ilaç kutusu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, ilgili maddeler gereği şahsa işlem başlatıldığı bildirildi.

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