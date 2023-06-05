Başkent’te üzerine yük asansörü düşen çocuk öldü

Ankara’da üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler semti Bilgin Sokak’ta bulunan bir oto tamir dükkanında Harun Yıldız’ın (13) üzerine yük asansörü düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.