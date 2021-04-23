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Başkent’te uyuşturucu ticareti yapan 2 arkadaş otel odasında yakalandı

Ankara’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu arkadaş, piyasa değeri 250 bin TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde ile saklandıkları otel odasında yakalandı.

Asayiş 23.04.2021, 03:08
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Başkent’te uyuşturucu ticareti yapan 2 arkadaş otel odasında yakalandı

Ankara’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu arkadaş, piyasa değeri 250 bin TL olan 1 kilogram uyuşturucu madde ile saklandıkları otel odasında yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afgan uyruklu Z.K. ve kız arkadaşı E.D.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Ekipler uyuşturucu satıcıları Z.K ile E.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri 2 arkadaşın yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiklerini tespit etti. Ekipler 2 arkadaşın bir otel odasında saklandıklarını tespit etti. Yapılan baskın sonucunda 2 arkadaş yakayı ele verirken, piyasa değeri 250 bin TL olan 1 kilo metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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