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Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı

Ankara genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında işlem yapılan 290 şahıstan 37’si tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 20.09.2021, 11:15
Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı

Ankara genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında işlem yapılan 290 şahıstan 37’si tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 290 kişiden 37’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 5.4 kilogram esrar, 2.4 kilogram eroin, 600 gr metamfetamin, 2 bin 500 adet ekstasy ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği bildirildi.

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