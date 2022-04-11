Başkent’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı

Ankara’da son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 kişiden 52’si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 384 şahıstan 52’si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 5 kilogram skunk, 2.9 kilogram esrar, 650 gram eroin, 240 gram bonzai, 400 gram metamfetamin ve 3 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.