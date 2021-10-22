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Başkent’te uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik 08-22 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 22.10.2021, 18:04
Başkent’te uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik 08-22 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara’da uyuşturucu imal ve satışının önüne geçmeye yönelik 08-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 7 farklı operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 14 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Kahramankazan’daki yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde şüpheli görülen M.A.’nın üzerinde yapılan aramada 1 gram kokain ele geçirilirken, Mamak’ta Y.N. isimli bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığının bilgisine erişen jandarma ekipleri, şüphelinin evinde ve diğer eklentilerinde yaptıkları aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet fişek ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Altındağ ilçesindeki jandarma devriyesi sırasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurulan Y.I. ve N.K.’nin ise yapılan üst aramasında toplam 17 gram esrar ele geçirilirken, Keçiören’de Ö.Y. isimli bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyon sonucu 238 gr bonzai, 2,5 gr. metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 TL ele geçirdi. Şereflikoçhisar ilçesindeki Yol Kontrol ve Arama Noktasında şüpheli hareketler sergileyen Y.K.’nın yapılan üst aramasında ise 2 gr eroin ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Çankaya’da İ.A. isimli bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlatan jandarma ekipleri, şahsın evinde yaptıkları aramada 125 gr esrar ele geçirdi. Bala ilçesinde park halinde bekleyen şüpheli bir araçta bulunan K.P. ve C.G. ile araçta yapılan aramada ise 66.6 gram esrarın ele geçirildiği belirtildi.

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