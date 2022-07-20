banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Başkent’te tütün ve içki kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Ankara’da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.07.2022, 14:14
Başkent’te tütün ve içki kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Ankara’da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, tütün, alkollü içki kaçakçılığına yönelik 11-17 Temmuz tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 400 adeti dolu olmak üzere 148 bin 400 adet makaron, 450 adet sahte bandrol, 355 adet elektronik/muhtelif eşya, 164 puro, 119 litre sahte alkollü içki, 100 paket kaçak sigara, 33 kilogram tütün ve 20 adet cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu