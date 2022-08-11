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Başkent’te tren kazası: 20 inek ve 2 at telef oldu

Başkent’te şehir içi ulaşım sağlayan banliyö treninin karıştığı kazada, o sırada raylar üzerinde yer alan 20 inek ve 2 at telef oldu.

Asayiş 11.08.2022, 13:41
Başkent’te tren kazası: 20 inek ve 2 at telef oldu

Başkent’te şehir içi ulaşım sağlayan banliyö treninin karıştığı kazada, o sırada raylar üzerinde yer alan 20 inek ve 2 at telef oldu.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Polatlı arasında sefer yapan banliyö treni, Temelli mevkiinde hareket halinde iken, rayların üzerinde bulunan ineklere ve atlara çarptı. Trenin altında kaldığı ve belli bir mesafe boyunca sürüklendiği öğrenilen 20 inek ve 2 at olay yerinde telef oldu. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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