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Başkent’te trafik kazasında vefat eden genç toprağa verildi

Ankara’da 5 kişinin vefat ettiği kazada hayatını kaybeden Buğra Özcan toprağa verildi.

Asayiş 13.09.2021, 16:56
Başkent’te trafik kazasında vefat eden genç toprağa verildi

Ankara’da 5 kişinin vefat ettiği kazada hayatını kaybeden Buğra Özcan toprağa verildi.


Ankara’nın Etimesgut ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Buğra Özcan, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına gencin annesi Dilek Özcan, babası Birol Özcan ve arkadaşları katıldı.


Birol ve Dilek Özcan çiftinin 5 ay önce de büyük oğulları İshak Can Özcan’ı trafik kazasında kaybettikleri öğrenildi.

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