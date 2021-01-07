Başkent’te trafik kazası: 4 yaralı

Başkent’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde eski İstanbul yolunun 23. kilometresi Susuz mevkiinde meydana geldi. Kavşakta dönüş yapmak isteyen 06 MGG 25 plakalı araca, çıkış istikametine seyir halindeki 06 CBH 686 plakalı araç yandan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlardaki 2 yolcu yaralandı. H.G., N.M. ve N.K. ile ismi öğrenilemeyen yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.