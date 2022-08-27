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Başkent’te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Başket’te çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 27.08.2022, 15:01
Başkent’te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Başket’te çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzeri Samsun yol ayrımında meydana gelen kazada tıra arkadan vuran otomobilin içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobilde bulunan Hatice Ayyıldız, Fatih Ayyıldız, Adile Aydınar, Mehmet Aydınar hayatını kaybetti. Yaralı olan Miraç Altay Ayyıldız ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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