banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 10.05.2021, 14:57
Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi 12. Cadde ile Hürriyet Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, 06 LTR 48, 01 C 7069 ve 06 BVF 205 plakalı araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada, 06 LTR 48 plakalı araçta bulunan S.B. ve 01 C 7069 plakalı araçta bulunan A.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yorumlar (0)
17°
açık