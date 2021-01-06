Başkent’te trafik kazası, 2 yaralı

Başkent’te Güney Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde meydana gelen kazada iki araç kazaya karıştı.

Alınan bilgiye göre, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasından dolayı meydana gelen kazada, F.Ç.’nin kullandığı 01 SL 988 plakalı otomobil ile H.S. yönetimindeki 06 VB 372 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.