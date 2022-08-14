Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tren raylarına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, geri geri gitmek isteyen 06 LVT 39 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği esnada çitlerden atlayarak tren raylarına düştü. Henüz kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü başından yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü, daha sonra hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Geri geri geliyordu, aşağıya düştü”

Balkonda çay içtiği esnada ses duyduğunu ifade eden Mustafa Kuba, “Aracın içinden 3 kişi çıktı. Ambulans geldi, hastaneye götürdü. Durumların ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok. Gördüğümüze göre geri geri geliyordu, aşağıya düştü” diye konuştu.