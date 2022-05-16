Başkent’te trafik kazası; 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan G. idaresindeki 06 AF 6079 plakalı araç, Ayaş Caddesi üzerinden Ankara Caddesi istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refuj taşına sonra kaplama duvarına çarparak takla atıp ters döndü. Kaza sonucu araçta bulunan Helime G. (50) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.