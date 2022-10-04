Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’da Kuzey Çevre Yolu’nda tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Batıkent istikametinde meydana gelen kazada, E.Y. yönetimindeki 34 HT 4806 plakalı kamyonet, R.Ş. idaresindeki 06 DOF 63 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu E.Y., şoför mahalline sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.