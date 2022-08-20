Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Sincan istikametine doğru seyir halinde ki araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 55 yaşlarında ki erkek vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahıs için bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.