Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara-Samsun Karayolu üzerinde iki aracın çapışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Samsun Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 PA 3050 plakalı otomobil ile 06 YVU 48 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçitin merdivenlerine çarparak durabilen 06 YVU 48 plakalı araçta bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün ise yaralandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.