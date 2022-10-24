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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Asayiş 24.10.2022, 08:41
Ankara’nın Altındağ ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi, Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında meydana gelen kazada sebze yüklü tır refüje çarptı. Kaza sonucu tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Tırın yükü yola saçıldı. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarında trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi.