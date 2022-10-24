Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında meydana gelen kazada, sebze yüklü tır refüje çarptı. Kaza sonucu tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Tırın yükü yola saçıldı. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarında trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.