Başkent’te tır devrildi, 1 kişi yaralandı

ANKARA (İHA) – Ankara’da Güney Çevre Yolu’nda bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu, Eskişehir - İncek yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Y.A’nın kontrolündeki granür yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza sonucunda tır sürücüsü Y.A hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre Güney Çevre Yolu’nda trafik kontrollü bir şekilde verildi.