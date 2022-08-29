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Başkentte tır alevlere teslim oldu
Ankara’da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Asayiş 29.08.2022, 17:00
Ankara’da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Malazgirt Bulvarı’nda meydana gelen olayda, seyir halindeki tır henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tutuşmaya başladı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
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