Başkent’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 2 gözaltı

Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri elde edilen ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik olarak il genelinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.