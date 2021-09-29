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Başkent’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 12 gözaltı

Ankara TEM Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu şahlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Asayiş 29.09.2021, 09:27
Başkent’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 12 gözaltı

Ankara TEM Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu şahlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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