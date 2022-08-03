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Başkent’te terör örgütü DEAŞ’a darbe: 15 gözaltı
Ankara’da DEAŞ terör örgütü mensupları ile iletişim halinde oldukları belirlenen 15 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Asayiş 03.08.2022, 11:12
Ankara’da DEAŞ terör örgütü mensupları ile iletişim halinde oldukları belirlenen 15 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.