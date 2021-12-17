Başkent’te telefon dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı

Başkent’te vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek kendi hesaplarına 81 bin 300 TL aktardığı tespit edilen 13 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyip erişim sağlayarak kişisel bilgilerini ele geçiren ve hesaplarından kendilerine ait banka hesaplarına 81 bin 300 TL aktardığı tespit edilen şüphelilere yönelik 14 Aralık tarihinde Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 13 kişi gözaltına alındı.