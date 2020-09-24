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Başkentte telefon dolandırıcıları 858 bin TL vurgun yaptı

ANKARA EMNİYETİ YAN KESİCİLİK VE DOLANDIRICILIK POLİSLERİ KENDİLERİNİ POLİS VEYA SAVCI OLARAK TANITARAK ÜÇ KİŞİYİ KANDIRAN DOLANDIRICILARI KISKIVRAK YAKALADI.

Asayiş 24.09.2020, 10:16
Başkentte telefon dolandırıcıları 858 bin TL vurgun yaptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak üç kişiyi kandıran dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.

Emniyet, savcılık, gazeteler, televizyonlar ne kadar uyarırsa uyarsın vatandaşlar telefon dolandırıcılarına inanmaya devam ediyor. İki telefon dolandırıcısı kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak üç kişiyi kandırdı. Dolandırıcılar kamuyu toplamda 858 bin lira zarar uğrattılar. Polis, dolandırıcıları durdurmak üzere harekete geçti. Yapılan araştırmada dolandırıcıların Ali S. ve Yusuf Ç. isimli zanlılar oldukları anlaşıldı. İkili vatandaşları arayarak kendilerini önce polis ya da savcı olarak tanıttı ardından da terör örgütünün banka hesaplarındaki paralara ulaştığı yalanıyla vatandaşı kandırdı. Dolandırıcılar kiminin banka hesaplarındaki parayı çektirdi kimine kredi aldırdı. Daha sonra paralar dolandırıcıların belirledikleri adreslerde teslim alındı. İki dolandırıcı toplamda 858 bin liralık vurgun yaptı. Bütün mağdurlar parayı verdikten sonra dolandırıldığını anladı. İş işten geçmeden şikayetçi olundu, polis Ali S. ve Yusuf Ç.’nin kullandığı aracı tespit etti. Araç Ankara’dan Aksaray istikametine yeni canlar yakmaya giderken yakalandı. Polis paraları bulmakta zorlanmazken; araçta ve zanlılar üzerinde yapılan aramalarda polis elini nereye atsa demet demet para çıktı. Zanlılar Ali S. ve Yusuf Ç. gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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