Başkentte tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik yaptığı belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Çoğunlukla taksicilere yönelik tefecilik suçu işlediği belirlenen şüphelilerin ikametinde, iş yerinde ve arabalarında suç unsurlarının da tespit edildiği ifade edildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında çoğunluğu taksici esnafı olduğu anlaşılan müştekilere yönelik toplamda 57 olay, 57 müşteki ve 5 bilgi sahibine yönelik olarak tefecilik suçunu işlediği tespit edilen S.S.E., O.Ç., A.U., A.C., A.B. ve K.T. isimli toplam 6 şüpheliye yönelik 04.01.2022 tarihinde şüphelilere ait 6 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta suç unsurlarının tespitine yönelik eş zamanlı alarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.