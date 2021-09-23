Başkent’te taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

Başkent’te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde çıkan kavgada iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi ise kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların araya girerek ayırdığı kavgada bir kişi kafasından yaralandı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.