Başkentte tarihi operasyon: 451 bin adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Başkentte kırmızı reçete ile satılan 450 bini aşkın ilacı piyasaya el atından yasa dışı yollarla sürmeye hazırlanıp haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan 11 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve satışı kırmızı reçete ile yapılan bir ilacı yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye hazırlanan 11 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyonun ilk ayağında Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeler uygulama noktasında durdurduğu şüpheli kamyonette yaptığı aramada 200 paket halinde 11 bin 200 adet ilacı ele geçirdi.

Konuyla ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilere ait 8 farklı adrese de operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, toplamda 451 bin 432 adet ilacı ele geçirirken 11 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü alınan ifadelerinin ardında salıverilirken diğer 7 şüpheli Cüneyt Ç., Turgay A., Serkan E., Çağatay K., Mazlum I., Azat I., ve İsmet Ö.A. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.