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Başkent’te tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Başkent’te elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 24.06.2022, 15:28
Başkent’te tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Başkent’te elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi’nde S.F. adlı şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın şahsın adresine gerçekleştirdiği baskında 11 adet sikke, 6 adet metal obje, 37 adet taş malzemeye el konuldu. Ele geçirilen tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilirken, gözaltına alınan S.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

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