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Başkentte taksi durağına davetsiz misafir
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına girdi.
Asayiş 16.09.2022, 10:36
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına girdi.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi’nde meydana gelen olayda bir başka araç tarafından sıkıştırılan 06 BZ 6344 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki Elvankent Taksi Durağına girerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken taksi durağında ve araçta maddi hasar meydana geldi.
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