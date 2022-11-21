Başkentte şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişi, önce akrabalarıyla tartıştı, ardında da tüfekle oynadığı esnada kendisini vurdu. Murat Y. hayatını kaybederken, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İddialara göre, Polatlı’nın Yenimehmetli Mahallesi’nde kuzenleriyle tartışan Murat Y., ardından da tüfekle oynarken kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Murat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Y.’nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişiyi gözaltına alınırken, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.