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Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi

Ankara’da bir otoparkın çıkış kapısında duran şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Asayiş 29.07.2021, 18:39
Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
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Ankara’da bir otoparkın çıkış kapısında duran şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi’ndeki bir otoparkın çıkışında duran şüpheli çanta ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve caddenin giriş çıkışını trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şüpheli çanta kontrol edildi. Çantada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Olayın ardından bölgede hayat normale döndü.
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