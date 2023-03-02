Son Dakika
Başkentte suç suçluluk faaliyetleri çerçevesinde 4 şahıs tutuklandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-27 Şubat suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 02.03.2023, 10:19
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-27 Şubat suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Etimesgut, Kahramankazan, Mamak, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle İlçelerinde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, bahse konu olaylarda hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 2 şüphelinin yakalama çalışmalarına da devam edildiği bildirildi.