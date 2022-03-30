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Başkent’te suç örgütüne yönelik operasyonda 12 tutuklama

Ankara’da araçların kilometresini düşürüp satan ve tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Asayiş 30.03.2022, 11:27
Başkent’te suç örgütüne yönelik operasyonda 12 tutuklama

Ankara’da araçların kilometresini düşürüp satan ve tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütüne yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 40 adrese baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 29’u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 12’si tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü ile ilgili yapılan araştırmada, örgütün 13 paravan şirket kurduğu ve fazla kilometreli araçları satın alıp, kilometrelerinin düşürülmesinin ardından 211 aracı sattığı belirlendi. Haksız kazanç sağladığı tespit edilen örgütün 200 kişiyi mağdur ettiği ve 13 milyon TL haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Mağdurların şikayetinin ardından savcılığa ve emniyete ifade veren örgüt mensupları, araçları zaten düşük kilometre ile aldıklarını iddia etti. Tefecilik suçunu da işlediği belirlenen suç örgütünün maddi imkansızlık yaşayan vatandaşlara da yüzde 40’a kadar faiz uygulayarak borç verdiği ifade edildi. Mağdurlardan senet alan ve taşınmazlarına ipotek koyan örgütün borçlarını ödemeyen kişileri de tehdit ve darp ederek şikayetçi olmalarını engelledikleri ortaya çıktı.

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