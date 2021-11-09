Başkent’te sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Başkent’te sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, sosyal medya mecralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği öğrenildi.