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Başkent’te sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
Başkent’te sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş 09.11.2021, 09:29
Başkent’te sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, sosyal medya mecralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği öğrenildi.