Başkentte soba zehirlenmesi; 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesine bağlı Peçenek Köyünde meydana gelen olayda, evde yalnız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Batuhan Pınar, koyunlara bakmak için gelen ağabeyi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin, yattığı odada bulunan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.