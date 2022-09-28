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Başkent’te simit kafede korkutan yangın
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir simit kafede meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.
Asayiş 28.09.2022, 13:49
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir simit kafede meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.
Olay, Çankaya ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir binanın altında bulunan simit kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın tüm binayı sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.