Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşamsettin Mahallesi Polatlı-1 Cadde üzerinde bulunan BİM market önünde meydana gelen olayda otomobil ile gelen kimliği belirsiz bir kişi market önündeki Mehmet A. D. isimli 55 yaşlarındaki bir kişiye 5 el ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Mehmet A.D. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için araştırma başlattı.