Başkent’te silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde 1 şahıs silahlı saldırıda yaralandı.

Olay Mamak İlçesi Şahap Gürler Mahallesi 86. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanan Ali. K. hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.