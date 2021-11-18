Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G. isimli şahıs, aralarından alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan O.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Ş.G’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, şahsın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ş.G’nin alacak verecek yüzünden husumetli olduğu iddia edilen O.Ö. tarafından öldürüldüğünü tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.