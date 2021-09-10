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Başkentte silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Başkentte uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Asayiş 10.09.2021, 09:09
Başkentte silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Başkentte uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu madde satışı yaparak haksız kazanç elde eden 11 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler Altındağ ve Sincan ilçelerinde 12 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla tespit edilen 11 şüpheliden 7’sini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.


Gerçekleştirilen operasyonda 6 adet ruhsatsız ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, 2 adet av tüfeği, 14 adet kartuş, 1 kilogram PC uyuşturucu madde, 502 gram kokain, 301 gram esrar, 27 adet uyuşturucu hap ve tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

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