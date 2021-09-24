banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

Ankara’da silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilere yönelik 33 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 24.09.2021, 16:23
Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı

Ankara’da silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilere yönelik 33 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehirde yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden kişiler olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Haymana ve Polatlı ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki 33 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltı aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar neticesinde; 11 adet tabanca, 3 adet ses tabancası, 7 adet tüfek, 31 adet şarjör, bin 330 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ile silah tamir ve bakım araçları ele geçirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0