Başkentte şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü

BAŞKENTTE YAŞANAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA BİR BİNAYA AİT İSTİNAT DUVARI YAN TARAFINDA BULUNAN BAŞKA BİR BİNANIN OTOPARKINA ÇÖKTÜ.

Asayiş 03.06.2023, 17:30
Başkentte şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü

Başkentte yaşanan sağanak yağış sonrasında bir binaya ait istinat duvarı, yan tarafında bulunan başka bir binanın otoparkına çöktü.

Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 2 metrelik istinat duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Edinilen bilgilere göre, yıkılan duvar nedeniyle yan binanın otoparkındaki otomobiller zarar görmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yorumlar (0)
banner617
banner621