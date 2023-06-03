Başkentte şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü
BAŞKENTTE YAŞANAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA BİR BİNAYA AİT İSTİNAT DUVARI YAN TARAFINDA BULUNAN BAŞKA BİR BİNANIN OTOPARKINA ÇÖKTÜ.
Asayiş 03.06.2023, 17:30
Başkentte yaşanan sağanak yağış sonrasında bir binaya ait istinat duvarı, yan tarafında bulunan başka bir binanın otoparkına çöktü.
Ankara’nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 2 metrelik istinat duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Edinilen bilgilere göre, yıkılan duvar nedeniyle yan binanın otoparkındaki otomobiller zarar görmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.