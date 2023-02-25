Başkentte seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Sincan Osman Mahallesi Süs Sokak’ta bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Mehmet Ç. yönetimindeki 35 ZZ E 98 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından çıkan dumanlardan sonra alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.